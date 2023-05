COA keurt opvangplek Heemstede af: ruim honderd asielzoekers niet langs Leidsevaart

Twee plekken langs de Leidsevaartweg in Heemstede vallen af als opvanglocatie voor 108 asielzoekers in Heemstede. De gemeente heeft voorgesteld de vluchtelingen op te vangen achter een tankstation en in een voormalig tuincentrum, maar het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) vindt de plekken niet geschikt.