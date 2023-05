Nieuwe bomen, planten en zelfs een 'wadi': Hilversums plein voor tonnen vergroend

Het onaantrekkelijke, kale en troosteloze stenen Hilversumse Jac. P. Thijsseplein is verleden tijd. Daar hebben de omwonenden van het plein een groene oase met de nodige houten speeltoestellen voor terug gekregen. "Dit is echt het pareltje van de buurt", klinkt het.

Ruim voor de officiële opening van het Slachthuisplein is het al druk. Het weer nodigt ook uit. Voor het kabelbaantje staat een lange rij met buurtkinderen. Even verderop trappen een paar jongens een balletje, terwijl een meisje druk in de weer is met de waterpomp vlakbij de wadi. En ook bij de andere houten speeltoestellen is het lekker druk. De meeste volwassenen kiezen ervoor lekker te gaan zitten.

Wat een verschil met enkele maanden terug. Toen was het nog een desolaat, stenen plein met een paar speeltoestellen en aftandse tafeltennistafel. Bewoners van het Jac. P. Thijsseplein zagen hun pleintje met de week opknappen. "Ik kon het van bovenaf goed zien en het werd echt steeds mooier", aldus een buurtbewoonster.

Leuk werk

De reacties zijn deze woensdagmiddag ook allemaal positief. "Moet je kijken wat voor leuk werk er geleverd is. Dit was een versteend plein, maar het is nu een park geworden, dat ook nog rolstoelvriendelijk is. Dit zie je nergens", merkt een bewoner op.

Her en der is wel een zorg hoorbaar. Juist nu het er nu zo gelikt uitziet, is de vraag voor hoe lang dat blijft. Nu de metamorfose gereed is, is het duidelijk dat het Jac. P. Thijsseplein 2.0 een aanzuigende werking heeft. Trekt dat dan ook weer hangjeugd aan? In het verleden is dat in Oost, waaronder deze plek, een hardnekkig probleem geweest.

Maar deze zorg is vandaag een voetnoot. Tevredenheid overheerst, zo ook bij wijkwethouder Karin Walters. Op haar eigen manier verricht zij haar taak. Korte speech, weinig poespas, snel het lintje doorknippen en het plein voor geopend verklaren.

Geroemde samenwerking

Overal wordt de samenwerking tussen buurt en gemeente geroemd. Meer groen en aandacht voor biodiversiteit is een grote wens van de omwonenden. In totaal hebben 62 mensen meegedacht over het ontwerp van het nieuwe Slachthuisplein. Hieronder dertig buurtbewoners en ook een aantal kinderen. Zij hebben kunnen aangeven welke speeltoestellen zij willen. Zo bleek het kabelbaantje bijvoorbeeld hoog op het wensenlijstje te staan.

Dat heeft ertoe geleid dat erop het plein van 4.000 vierkante meter 1.500 meter groen is gekomen. Daarbij heeft de aannemer gespeeld met hoogtes. De glooiingen maken het ontwerp speels. Verder zijn er diverse soorten beplanting en bomen en zelfs een wadi gerealiseerd.