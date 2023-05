Politie vermoedt nu dat dood Amir 'ongeval' was, maar vrienden hebben serieuze twijfels

'Omdat het erg leeft onder journalisten en de bevolking' komt de politie vandaag met een voorlopige uitkomst van het onderzoek naar de dood van Amir. De Syrische Alkmaarder (29) 'met een hart van goud' werd vorige maand gevonden in een sloot. Het was, zo denkt de recherche tot nu toe, een noodlottig ongeval. "Dit gaat er bij mij niet in."

Denise en Amir op Koningsdag in 2016 - Maaike Polder / NH Nieuws

Zo reageert een vriendin Denise op de uitslag. Op twaalf april vinden voorbijgangers het lichaam van Amir in het water langs het Klippad tussen Koedijk en Daalmeer. Vrijwel meteen start de politie een groot onderzoek op. De jas van Amir blijkt in bosjes verderop te liggen en duikers gaan opnieuw het water in om zijn telefoon te zoeken. Maar dat is zonder succes. Vandaag, vijf weken na zijn dood, komt de politie met nieuws. Aan NH en andere media laten zij weten dat er 'tot nu toe' geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van een misdrijf in de zaak van Amir.

De 29-jarige Amir vluchtte in 2015 uit Syrië, woonde eerste in meerdere asielzoekerscentra, maar nu al jaren in een appartement in Alkmaar, vertelde vriendin Denise eerder aan NH. Hij had verschillende baantjes, was geliefd en had een goede buur die hem een dag voor zijn lichaam werd gevonden nog tegenkwam in de supermarkt. In paniek. Wat is er daarna met hem gebeurd?

Letterlijk schrijven zij: Uit het onderzoek tot nu toe is gebleken dat er sprake lijkt te zijn van een noodlottig ongeval. Er zijn binnen het tot op heden verrichte onderzoek geen aanwijzingen naar voren gekomen die wijzen op een misdrijf. Het onderzoek is nog niet volledig afgerond, maar zoals gezegd lijkt het te gaan om een noodlottig ongeval. "We hebben hier helemaal niks aan", zegt Denise over conclusie van de recherche met formuleringen als 'tot nu toe' en 'lijkt'. "En we zitten natuurlijk met smart te wachten op de uitslag, maar dit is pappen en nathouden. Ik heb aanwijzingen dat er wel degelijk andere dingen zijn gebeurd en dat heb ik de politie ook laten weten." 'We houden slag om de arm' Wat voor informatie dit is over de dood van Amir wil zijn vriendin op dit moment niet zeggen, om het onderzoek niet te frustreren, maar dat de nabestaanden deze voorlopige uitkomst niet bevredigend vinden maakt ze wel duidelijk. "Dit verbaast mij heel erg. Misschien heeft iemand hem iets toegediend? Dit zit mij helemaal niet lekker."

"Er lopen nog wat kleine onderzoeken, maar de uitslag daarvan verwachten we pas in de zomer" Politiewoordvoerder over zaak Amir

Een politiewoordvoerder reageert na verduidelijkende vragen dat 'een noodlottig ongeval het meest waarschijnlijke scenario is', na onder meer pathologisch onderzoek naar het lichaam van de Alkmaarder. "Maar we houden een slag om de arm. Er lopen nog wat kleine onderzoeken, maar de uitslag daarvan verwachten we pas in de zomer." Welke onderzoek dit zijn, kan de woordvoerder niet zeggen. Pas over een paar maanden denkt de politie dus vollédig uitsluitsel te kunnen geven over het overlijden van Amir. "Het is een gecompliceerd onderzoek. Maar we merkten dat er veel vragen zijn over dit onderzoek. Het leeft onder de bevolking en het journaille. Daarom hebben we besloten deze informatie alvast vrij te geven."