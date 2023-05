Scholier gewond na aanrijding in Kolhorn

Aan de Westfriesedijk in Kolhorn is vanmorgen een 14-jarige jongen aangereden door een auto toen hij op de fiets zat. De vrouw die in de auto zat, heeft even contact gehad met de jongen, maar reed daarna door.

Rond 8.00 uur werd de jongen, die op weg was naar school, aangereden "De 14-jarige kreeg bij de val zijn stuur in zijn buik en gaf aan pijn te hebben aan zijn benen", vertelt een woordvoerder van de politie. "Hij is in de ambulance nagekeken en meegenomen naar het ziekenhuis." In zijn val raakte de jongen ook een auto die op de dijk geparkeerd stond.

Een getuige laat aan NH weten dat de bestuurder van de auto het letsel van de jongen zou hebben gebagatelliseerd en is doorgereden. De politie kan bevestigen dat er even contact is geweest, maar wat de vrouw heeft gezegd is niet bekend. "Hierna is zij inderdaad weggereden", zegt de woordvoerder. "Het kenteken van de auto is wel bij ons bekend. Het is nog onduidelijk of er sprake is van een strafbaar feit, maar ik kan me voorstellen dat de collega's haar wel even willen spreken."