Telstar-icoon op podium: "Ik zou graag cabaretier worden"

“Spreken in het openbaar gaat mij makkelijker af dan anderen. Dat ontdekte ik al als 11-jarige op de basisschool, bij mijn eerste spreekbeurt”, zegt Pieter de Waard (62). De voormalige directeur van Telstar is nooit te beroerd voor een stunt. Op Hemelvaartsdag betreedt hij het podium als standup comedian.

De Waard gaat niet over voetbal vertellen, maar over zijn eigen jeugd. “Het is interessanter voor het publiek om dicht bij jezelf te blijven, en dan kun je tenminste jezelf bespotten in plaats van anderen, want daar heb ik achteraf vaak spijt van. Ik heb ooit een goede vriend op zijn trouwerij geroast, de hele zaal lag blauw en hijzelf ook, maar z’n bruid vond het afschuwelijk en had dus een kutavond. Dat vond ik heel vervelend.”

De Waard treedt op in lunchroom Mama Mojo in Haarlem, in het kader van het evenement Theater aan de Toog. Als standup comedian? Zelf houdt hij het erop dat hij ‘zijn verhaal gaat vertellen’. “Maar er gaat zeker gelachen worden”, verzekert hij.

We lachen ons een krul in onze lul

De Waard is een kind van de IJmond, hij is geboren en getogen in IJmuiden, en die plek trekt eigenlijk nu veel meer dan in zijn jeugd. Strand, bos, IJmuiden heeft alles, vindt hij. Maar voor de liefde is hij in 1994 naar Haarlem verhuisd. “Mijn vrouw komt uit Zwolle en wilde wel gaan samenwonen, maar alleen in een stad.”

Zij schrokken destijds van de huizenprijzen in Haarlem, maar inmiddels zijn ze er niet rouwig om, wetend wat hun huis nu waard is. ”We lachen ons een krul in onze lul”, zegt hij onomwonden.

De directeur staat in de voetbalwereld bekend als flamboyante persoonlijkheid. Hij is wars van ‘hoe het hoort’ – je zult hem niet in pak zien – maar hij is vooral zeer gedreven. In 2006 trad hij in de voetsporen van zijn vader Jos (voorzitter 1981-1988) en sindsdien haalde de bescheiden club Telstar geregeld het nieuws.