Explosief gaat af in Diemens bedrijfspand, verderop brandje bij een voordeur

In een bedrijfspand aan de Verrijn Stuartweg in Diemen is gisteravond rond 00.40 een explosief afgegaan, waarna er brand is uitgebroken. Een kwartier later was even verderop een brandje bij een voordeur aan de Speenkruid in Diemen.

Het explosief ging af voor een voordeur in een bedrijfsverzamelgebouw, waarna binnen brand uitbrak. "Er is veel schade", laat een woordvoerder van de politie weten. "Er zit een groot gat in de voordeur." Bij de explosie is niemand gewond geraakt. De politie heeft onderzoek gedaan met de Explosieven Verkenning en de forensische opsporing en is nog op zoek naar getuigen.

Brand

Ongeveer een kwartier later was er een kleine brand bij een voordeur van een woning aan de Speenkruid, ook in Diemen. "Toen de politie aankwam, bleek het brandje al door iemand te zijn geblust", zegt de woordvoerder. "Het is altijd fijn als mensen zo snel in kunnen grijpen." De brandweer heeft de woning gecontroleerd. De politie vermoedt dat de voordeur in brand gestoken is.

Of de branden iets met elkaar te maken hebben, wordt nog uitgezocht. "We kijken altijd of er een verband is, maar het ene was mogelijk brandstichting en bij de andere was het een explosie. Dat is toch weer net iets anders."