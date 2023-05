Ondernemers woest om afsluiten Velsertraverse: "Dit kost mij tienduizenden euro's"

De afsluiting van de Velsertraverse zet kwaad bloed bij de ondernemers in de IJmond. De omleidingen beginnen maandag en gaan veel vertraging veroorzaken. "Extra tijd kost geld", aldus de ondernemers. Bovendien is er stevige kritiek op de communicatie. Dit kwam gisteravond naar voren tijdens de gemeentelijke informatieavond voor ondernemers.

Meerdere ondernemers klagen niet alleen over de kosten die de afsluiting veroorzaakt. De communicatie kwam erg laat op gang, want pas rond Koningsdag werd bekend dat de werkzaamheden komende maandag al gaan beginnen. De werkzaamheden zijn nodig, omdat het beton gescheurd is en dat maakt het viaduct onveilig. Veel ondernemers gaven aan zich overvallen te voelen door het besluit.

Gebrekkig

Over de late en gebrekkige informatievoorziening waren maandagavond tijdens de informatieavond voor bewoners ook al de nodige klachten. Wethouder Tabak gaf toen al toe dat het beter had gekund. Wethouder Teun-Jan Tabak (CDA) zegt ook nu begrip te hebben voor de zorgen van de ondernemers.