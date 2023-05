Amstelveense Lydia Knap krijgt bijna 30 jaar na onopgeloste moord plekje op vlinderrots

Het zijn de laatste, want de gedenksteen zit vol. Lydia was op de dag van haar overlijden (9 februari 1994) alleen in haar woning aan de Haagkerslaan in Amstelveen, omdat haar man even boodschappen aan het doen was. Hij vond zijn vrouw toen hij om 16.00 uur thuiskwam zwaargewond in huis. Ze was tientallen keren gestoken met een mes en overleed kort daarna aan haar verwondingen.