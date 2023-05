14 demonstranten aangehouden bij bezetting UvA-gebouw op Roeterseiland

Bij een bezetting in het UvA-gebouw op Roeterseiland heeft de politie vanavond veertien aanhoudingen verricht. Nadat een deel van de demonstranten niet wilde vertrekken, ging de ME op last van het Openbaar Ministerie over tot een ontruiming.

In het gebouw waren vanaf het begin van de middag demonstranten aanwezig. Ze zeiden pas te willen vertrekken als hun eisen werden ingewilligd. De demonstranten willen onder meer dat de universiteit de banden met Shell verbreekt, dat er meer democratisering komt en dat er geen politie meer op de campus komt om tegen demonstraties op te treden. Inmiddels zijn er geen demonstranten meer in het gebouw, zo geeft een politiewoordvoerder aan. De activisten zouden meerdere keren zijn opgeroepen om te vertrekken. Veertien demonstranten die hier geen gehoor aan wilden geven zijn aangehouden.

Ontruiming UvA-gebouw Roeterseiland Martin Damen / AT5

Een woordvoerder van de universiteit zei eerder op de middag nog dat studenten mochten demonstreren, maar dat ze om 22.00 uur (de sluitingstijd van het gebouw) wel moesten vertrekken. Niet iedereen heeft dat dus gedaan. Zo'n twintig minuten na sluitingstijd kondigde de politie de ontruiming aan. Volgens de politiewoordvoerder begon de ME bij de ontruiming met het 'creëren van vrije werkruimte', om te voorkomen dat er iets in de weg staat wanneer ze in actie moeten komen. Een aantal demonstranten zou geprobeerd hebben dat tegen te houden. Volgens de woordvoerder probeerde de ME de demonstranten in eerste instantie met schilden weg te duwen. Toen dit niet voldoende bleek, zouden er met de wapenstok 'porren' zijn uitgedeeld. Demonstranten die een wapenstok probeerden af te pakken, zouden daarna een aantal tikken hebben gekregen.

Tijdens demonstratie waren er in het gebouw zowel leuzen als 'kraken gaat door' als 'free Palestina' horen. In de hal waar de demonstratie plaatsvond, was ook een spandoek te zien met daarop onder meer de tekst ''Cut ties with Israeli Colonizers" (verbreek de banden met Israëlische kolonisten) op te lezen was. Op Twitter reageert het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) daarnaast op een video waarin tot een nieuwe intifada (letterlijk: 'opstand' of 'afschudding') opgeroepen zou worden: iets wat de organisatie als een 'oproep tot het tot het vermoorden van Joden' ziet. De term wordt intifada wordt ook gebruikt om twee Palastijnse opstanden uit 1987 en 2000 aan te duiden.

