Als gevolg van een brand in een Zandvoorts strandhuisje zijn aan het einde van de middag twee mensen uit voorzorg in het ziekenhuis behandeld. De brandweer doet onderzoek naar de brand.

Rond 17.45 uur vanmiddag vloog in één van de strandhuisjes bij de strandafgang Bernaart in Zandvoort, een koelkast in de brand. Twee personen zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht, maar maken het inmiddels goed.

De brand is inmiddels onder controle, wel voert de brandweer nog onderzoek uit naar de brand.