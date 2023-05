Drummer Joost Patocka maakt trommeltijdschrift Ouwe Kaas en organiseert jazzfestival in Aartswoud

Drummer Joost Patocka is een creatieve duizendpoot. Hij is vaste drummer bij onder andere Benjamin Herman, organiseert jaarlijks een jazzfestival in de kerk in zijn woonplaats Aartswoud, maakt de podcast Waarom iedereen een hekel heeft aan jazz en is bedenker en uitgever van het trommeltijdschrift Ouwe Kaas. "Wat Hard Gras is voor voetbal is Ouwe Kaas voor drummers. Veel mooie verhalen die voor iedereen leesbaar zijn."

Drummer Joost Patocka met zijn ouwe K - NH Nieuws

Drummer Joost Patocka verruilde twaalf jaar geleden Amsterdam voor het dorpje Aartswoud in de kop van de provincie. Met veel plezier woont hij daar nu met zijn vrouw Francien van Tuinen, hun twee kinderen en de hond Sien. Hij woont er met veel plezier. "Het is een dorp met 480 inwoners en we voelen ons hier thuis. We willen nooit meer weg. We hebben zelfs al een plekje op de begraafplaats gereserveerd", lacht Joost. Als jazzdrummer werd hij ook al snel volledig geaccepteerd door de dorpsbewoners. "Ze vroegen alleen wat ik dan overdag deed en wat mijn echte beroep was", zegt Joost lachend. In het verleden speelde hij met grootheden als Rita Reys en Branford Marsalis en tegenwoordig is hij vaste drummer bij Benjamin Herman. Daarnaast geven Joost en zijn vrouw Francien, die zangeres is, ook les op het conservatorium. Trommeltijdschrift Maar waar Joost de laatste tijd hel druk mee is dat is het trommeltijdschrift Ouwe Kaas. Recent verscheen het tweede nummer van het magazine over drummers met mooie verhalen van en over legendarische drummers uit de pop en jazzwereld van toen en nu. Even over de naam, waarom Ouwe Kaas? "We zitten hier wel in het kaasgebied, maar daar heeft het niets mee te maken", legt Joost uit. "Het blad is vernoemd naar de legendarische drumbekkens van de Turkse gebroeders Zildjian. Vooral het bekken van K. Zildjan is zeldzaam en vaak heel goed. Daarom zijn drummers altijd op zoek naar een ouwe K's, de Rolls Royce onder de bekkens". Joost doet een kast open en pakt er een ouwe K uit en die klinkt inderdaad erg mooi. Tekst gaat door onder de foto.

Trommeltijdschrift Ouwe Kaas

In het tweede nummer van Ouwe Kaas legt Mike Boddé uit waarom het zonder drummers maar een saaie boel is en praten Wilfried de Jong en Michel van Egmond – onder het genot van een paar koppen koffie – over hun drumhelden. De Fiat Panda van vóór 2002 is volgens Hajo de Boer de ideale auto voor drummers. Ook schrijft legende Cesar Zuiderwijk over zijn leven en is er de rubriek 'O ja, drumt die ook' met daarin de bekende advocaat Gerard Spong. "Het is een beetje wat Hard Gras voor voetbal is. Het zijn verhalen die voor iedereen leuk zijn om te lezen, ook al zit je zelf niet achter het drumstel", vertelt Joost. Tekst gaat door onder de foto.

Gerard Spong in de rubriek O ja, drumt die ook? in Ouwe Kaas

Joost neemt ons nog even mee naar de kerk van Aartswoud. Daarvan heeft hij zelfs de sleutel. Joost en zijn vrouw Francien organiseren daar in september jaarlijks een tweedaags jazzfestival. De ene dag draait het om drummers en de andere dag om zang. "Deze kerk doet niet meer dienst als echte kerk, maar je kunt er wel rouwen en trouwen en festivals organiseren dus", vertelt Joost. Net als het trommeltijdschrift zijn is jazzfestival in de kerk ook voor iedereen toegankelijk. Vanaf de kansel houdt Joost nog even een preekje over jazz. "Probeer een keer naar wat anders te luisteren. Zet je verbeelding aan en laat het lekker over je heen komen", zegt Joost met een lach op zijn gezicht. Het Jazzfestival in de kerk in Aartswoud is op zaterdag 9 en zondag 10 september. Het trommeltijdschrift Ouwe Kaas is te bestellen via Joost Patocka zelf.