Liften en roltrappen op stations regelmatig kapot: "Kan zo niet volwaardig meedoen"

Liften en roltrappen zijn soms maandenlang kapot door tekorten aan personeel en materiaal bij beheerder ProRail. Uit een ronde van AT5 langs Amsterdamse stations blijkt dat er op zeven stations meerdere defecten zijn. Dit maakt reizen voor mensen met een beperking veel lastiger. Zo ook voor Eric Groot Kromelink, die in een rolstoel zit. "Een lift is altijd te lang stuk, want je hebt hem nu nodig."

AT5 nam een kijkje bij elf Amsterdamse stations en maakte een overzicht van het aantal kapotte roltrappen en liften. In totaal zijn er elf liften en dertien roltrappen op de stations defect. Op station Sloterdijk is een lift zelfs meer dan een jaar buiten gebruik geweest.

In onderstaand kader is de reactie van ProRail op de defecte liften en roltrappen op Amsterdamse stations te lezen.

"Mensen met een beperking hebben gewoon een leven, net als ieder ander. We werken, we gaan naar school, we doen mee in de maatschappij. Voor veel mensen is openbaar vervoer de enige oplossing en als je dan ook niet op dezelfde manier mee kan doen als ieder ander, ja dan voel je je daar dus niet gelijk in."

Niet elk station heeft een tweede lift. Als de aanwezige lift stuk is, kan het dus zijn dat mensen die ervan afhankelijk zijn het perron niet op of af kunnen. Eric moet zijn reis minimaal een uur van tevoren aanmelden omdat hij hulp nodig heeft om de trein in te komen. Het is al een aantal keren voorgekomen dat Eric door een kapotte lift zijn trein miste. Hij vindt dat hij op deze manier niet volwaardig mee kan doen in de maatschappij.

ProRail laat in een reactie weten zich niet volledig in de cijfers van het AT5-onderzoek te herkennen. Volgens de organisatie kan het verschil in cijfers liggen aan het feit dat sommige roltrappen of liften eigendom zijn van de gemeente en daarom niet in de cijfers van ProRail worden meegenomen.

Algemene reactie ProRail:

"Reden dat roltrappen en liften zo vaak kapot zijn is niet eenduidig, wel weet ik dat vandalisme en wateroverlast tot de redenen dat ze soms buiten werking zijn behoren", zegt woordvoerder Martijn de Graaf. "Sommige mensen vinden het ook grappig om op de noodknop te drukken waardoor die roltrap tijdelijk stilstaat. Wanneer iemand dan langsloopt kan die ook denken dat-ie stuk is in een momentopname. En tja, soms gaan dingen ook gewoon kapot. Wel willen we benadrukken: elk defect is er een teveel, het openbaar vervoer moet voor iedereen openbaar zijn en daar doen we ook ons best voor."

Over waarom het soms lang duurt voordat er reparatie plaatsvindt: "De aannemersbedrijven die die werkzaamheden voor ons doen kampen met personeelstekorten. Verder is er ook een tekort in vervangende materialen als iets kapot is bijvoorbeeld."

Reactie ProRail op AT5-onderzoek:

"De cijfers in ons overzicht zijn wel anders. Wij tellen 5 defecte roltrappen (3 op CS, 1 op Bijlmer Arena en 1 op Sloterdijk) en 1 kapotte lift (CS). Daarbij gaat het om langdurige defecten (langer dan 1 week)."

Het verschil tussen onze cijfers en die van ProRail kan volgens de woordvoerder verder komen doordat niet alle roltrappen/liften op stations ook onder beheer van ProRail zelf vallen. "De gemeente kan bijvoorbeeld ook beheerder zijn, dan worden ze niet in onze cijfers meegenomen."