Nieuwe vlinders op rots voor geweldsslachtoffers: "Precies twee jaar nadat ik haar vond"

Op de Vlinderrots in Hoorn zijn drie nieuwe vlinders geplaatst ter nagedachtenis aan geweldsslachtoffers. En daarmee ook de laatste, want de gedenksteen zit vol. Sumanta Bansi, Eva Veerman en Lydia Knap zijn de laatste namen op een monument dat er eigenlijk nooit had moeten zijn.

Voor de Volendamse familie Veerman is het een beladen dag. "Het is vandaag precies twee jaar geleden dat ik Eva dood in huis vond", vertelt haar vader Johan. De 28-jarige vrouw werd in 2021 door haar 34-jarige vriend gedood. In de gevangenis pleegde hij zelfmoord en het verdriet is nog altijd groot. "Je vergeet het nooit meer. Maar je moet ermee proberen te leven. Dat ze nu hier op de vlinderrots hangt vinden we mooi. Een prachtige gedenkplek."

Sumanta

De moeder van Sumanta Bansi kan erover meepraten. In 2018 verdween de Surinaamse, die in Nederland studeerde, van de aardbodem. Pas vorig jaar werd ze gevonden, begraven aan de rand van een industrieterrein in Hoorn. Aangewezen door Manodj B. De man bij wie ze in huis verbleef en van wie ze ook zwanger was. Even daarvoor was hij al veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij verklaarde in hoger beroep pas haar te hebben neergestoken uit zelfverdediging. Die zaak dient in juli.

Sharmila Nanda en haar familie konden zelf niet bij de ceremonie aanwezig zijn. Naar Nederland reizen is te duur voor ze. "Ik vind het geweldig dat Sumanta op deze manier voor altijd herinnerd wordt. Maar het is ook een zware tijd. Zondag was het Moederdag, De vijfde zonder Sumanta. Ze bestelde dan bijvoorbeeld stiekem een moederdagtaart als verrassing. Dan kwam ze met een gedicht als ik nog maar net wakker was. Dat komt allemaal weer naar boven. Het doet mij heel veel pijn. Ik kon helaas niet bij het plaatsen van de vlinder zijn. Maar ik hoop er later, als ik in Nederland ben, naartoe te gaan."

