Theo is de Willie Wortel van Wognum: "Duurzaamheid is als topsport"

Door zijn familieleden wordt hij wel Willie Wortel genoemd. Theo van Lieshout uit Wognum ziet het als een sport om zijn huis zo duurzaam mogelijk te maken. En zeker niet alleen vanuit financieel perspectief. "Een sporter wil beter zijn dan de ander. Dat heb ik ook."

Vol trots laat hij het certificaat zien. Bovenaan het A4'tje prijken een A, gevolgd door vier plusjes. "Dit is het energielabel van het huis. Ik heb hem toevallig net binnen en hoger kunnen we niet scoren. Ik ben zo trots als een aap." Want voor Theo is alles op het gebied van duurzaamheid zo ongeveer een levenswijze geworden. Of, zoals hij het zelf omschrijft: topsport. "Ik wil net als een sporter beter zijn dan een ander. Ik zie mezelf als een topsporter op duurzaamheidsniveau." Nooit zo druk Hij zoekt alles uit en meet alles op het gebied van duurzaamheid. Wat na zijn pensioen begon met een high tech-kas in de achtertuin, sloeg over naar het hele huis. Er volgde een warmtepomp, het huis werd geïsoleerd, er kwam een warmte terugwin installatie en als laatste ook een thuisaccu. "Ik heb het nog nooit zo druk gehad." Tekst gaat verder onder de foto.

Het label van Theo: "Beter kan niet!"

Het is hem niet alleen om financieel gewin te doen. "Al is dat mooi meegenomen. Ik vind het mooi hoe je qua techniek tot het gaatje kunt gaan. Je moet er veel over nadenken en daarnaast meet ik alles, de hele dag door. De hoogte van de energierekening? Wij krijgen geld terug." Hij schreef inmiddels enkele boeken over duurzaamheid en helpt mensen met advies. "Dat boek is heel veel uitzoekwerk geweest, maar het is een groot succes geworden. Het is gewoon heel leuk om te doen."