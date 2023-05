Andere locatie voor 'gruwelijke' zendmast Schermerhorn: "Overwinning voor het dorp"

Er komt toch geen antennemast langs de Oostmijzerdijk in Schermerhorn. Dat blijkt uit een bewonersbrief, die in handen is van mediapartner Alkmaar Centraal. Het plan voor een 25 meter hoge mast bij voetbalvereniging Sporting S kreeg afgelopen jaar veel kritiek. "Zo'n gruwelijk lelijke mast hoort toch niet tegen zo'n mooi dorp aan", verzuchtte bewoner Rob Josselet destijds.

Zo stelden inwoners van Schermerhorn dat de voorgenomen plek te dicht bij de kerk en het monumentale Regthuysje zou zijn. Ook maakten bewoners zich zorgen over de gezondheidsrisico's door straling. De protesten lijken geholpen te hebben, want de locatie bij de kerk is van de baan. Dorpsgenoten worden nu met een brief opnieuw uitgenodigd voor een bijeenkomst aanstaande woensdag.

Want dat er een mast van telecomaanbieder Vodafone in of rond Schermerhorn moet komen, is iets wat zeker is. Vanuit de landelijke overheid zijn mobiele aanbieders namelijk vanaf vorig jaar verplicht om een bereikdekking van 98 procent te hebben in elke gemeente. En dit kan nu niet gegarandeerd worden in de gemeente Alkmaar.

In met name Schermerhorn is het mobiele bereik op meerdere plekken zwak of zelfs afwezig. "Om aan de eisen te voldoen moet het signaal beter en vooral ook betrouwbaarder worden", laat een woordvoerder van Vodafone weten. Volgens de zegsman is de komst van een mast 'onafwendbaar'. Tijdens de nieuwe bijeenkomst worden inwoners tijdens een 'open gesprek' geïnformeerd over andere mogelijke locaties voor een antennemast.

Vorig jaar november voerden verontruste bewoners actie tegen de komst van de zendmast langs de Oostmijzerdijk ( tekst loopt door onder de video)