Huizer Museum heeft nieuwe directeur: erfgoeddeskundige Christian Pfeiffer start deze zomer

Liever noemt hij zich alleen directeur, legt hij vrolijk uit, want dat is wel zo makkelijk. Maar het is wel degelijk een dubbelrol: als conservator is hij verantwoordelijk voor de collectie en als directeur is hij verantwoordelijk voor het beleid.

Met een achtergrond als molenaar en erfgoeddeskundige heeft Pfeiffer een sterke band met oude, historische zaken.

Daarnaast is hij politiek en journalistiek actief geweest en het Huizer Museum zocht nou net naar iemand die al deze eigenschappen combineerde.

Toekomst

Over de toekomst kon Pfeiffer nog weinig vertellen. Hij zit in de afronding van zijn oude baan en vanaf 1 juli wil hij eerst inhoudelijk helemaal ingevoerd zijn voor hij zijn plannen kan ontwikkelen.