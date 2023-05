Nog twee minderjarige verdachten melden zich voor mishandeling Bijlmer Arena

In totaal heeft de politie nu elf verdachten aangehouden, de meeste van hen hebben zichzelf gemeld nadat de politie onherkenbaar hun beelden had gedeeld. De verdachten zijn allemaal minderjarig. De 12-jarige Purmerender mocht dezelfde dag nog naar huis, maar blijft wel verdachte in de zaak.

Onbekend slachtoffer

Het slachtoffer werd vrijdag 5 mei rond 21.30 uur door een groep van zeker tien jongeren geschopt terwijl hij op het perron lag. Op het moment dat hij wist op te staan, gaf een van de jongeren hem een duw zodat hij vanaf het perron op het spoor viel.

Het Parool meldde vorige week dat het slachtoffer, dat zich nog niet gemeld heeft, volgens de verdachten kort voor de mishandeling een minderjarige jongen ongevraagd op zijn mond zou hebben gezoend. De politie wilde daar eerder niet op ingaan, omdat dat verhaal getuigen zou kunnen beïnvloeden. De politie bevestigde wel het verhaal dat het slachtoffer geen Nederlands sprak en slecht Engels. De recherche heeft gesproken met de omstander die hem van het spoor hielp.