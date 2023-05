Verhuizing met een smaakje: IJssalon in Enkhuizen trotseert kritiek en opent deuren

IJssalon Vivaldi opent vanmiddag voor de eerste keer haar deuren vanaf de nieuwe locatie in Enkhuizen. De verhuizing naar het voormalig Almanak Museum kon op flink wat kritiek rekenen vanuit de omwonenden. Toch heeft eigenaar Ron Wisker 'het volste vertrouwen' dat het uiteindelijk goed gaat komen.

De nieuwe locatie van de ijssalon - WEEFF

"Het voelt een beetje vreemd, maar eindelijk is het zover. Dit is een geweldige locatie voor de ijssalon," vertelt Wisker voorzichtig enthousiast. Op dit moment loopt er namelijk nog een rechtszaak vanuit de omwonenden, die tegen de vergunning zijn die de gemeente Enkhuizen wil verlenen. Volgens de eigenaar zijn de buurtbewoners op zoek gegaan naar een stok om mee te slaan. "Eerst was het probleem dat er een terras kwam, toen de ijssalon zelf en daarna de locatie van de ingang. Iedere keer zijn het andere argumenten." Het plan voor een terras is inmiddels in de ijskast gezet, maar de rechtszaak over de andere bezwaren loopt nog. Op 13 juni doet de rechter uitspraak over de zaak. Tekst gaat onder de foto verder.

Oude locatie van de ijssalon - WEEFF

Oude locatie blijft ingericht Hoewel de ijsmachines, slagroom en andere apparatuur vanochtend naar de nieuwe locatie zijn verhuisd, blijft de locatie aan de dijk verder nog intact. "Het is toch even afwachten wat er uitkomt bij de rechter. Tot die tijd laten we het zoals het is." De ijssalon heeft al twee jaar een vergunning en volgens Wisker zou de gemeente hen ook hebben aangemoedigd om de deuren te openen. "De nieuwe locatie zorgt voor minder overlast, omdat hier meer ruimte is. De rij zal nu niet meer in de weg staan en wat bij de vorige winkel buiten stond, kan nu binnen staan." Stroom van de buren Naast de kritiek van sommige omwonenden zijn er volgens Wisker ook veel mensen enthousiast over de verhuizing. "Wij kregen vaak de vraag wanneer wij eindelijk zouden gaan verhuizen." Door een tegenvaller rondom de stroomvoorziening duurde de verhuizing uiteindelijk langer. "Gelukkig zijn onze nieuwe buren van de Visafslag wel enthousiast over onze komst en kunnen ze ons helpen met stroom, totdat Liander het geregeld heeft." Hierdoor kan het publiek vanaf vandaag een ijsje halen "met voor wie wil een gratis toef slagroom", maar een officiële opening is nog niet gepland. "Door al het gedoe eromheen, moeten we nog even afwachten wanneer de feestelijke opening zal plaatsvinden."