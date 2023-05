Waar is die oude rockster gebleven? Eric strijdt tegen doemscenario van dementie

Hij heeft geen zorgdiploma op zak, is buitengewoon nieuwsgierig en vraagt zich altijd af waarom. Na een ernstig verkeersongeval, de diagnose kanker en een zwaar herstel moest Eric Sterenberg (54) uit Haarlem zichzelf opnieuw uitvinden. Net als de mensen waarvoor hij nu werkt. “Ik herken hun worsteling.”

Eric (links) zoekt naar de twinkeling in de ogen. - Privécollectie

Eric doet niet aan half werk. Als hij eenmaal ja zegt, dan gaat hij er ook helemaal voor. Voor de hand ligt dat werk niet. Sinds een jaar is hij medewerker bij het team Sociale Benadering Dementie (SBD) van Zorgbalans om mensen met dementie bij het leven te blijven betrekken. Voetbalcoach De medewerkers SBD die de mensen thuis in Haarlem en omstreken bezoeken, gaan op zoek naar een nieuwe rol voor de deelnemers. Die zijn door hun ziekte hun oude rollen als ouder, partner of voetbalcoach verloren. “Wij proberen andere rollen te zoeken, waardoor ze zo actief mogelijk betrokken blijven bij hun omgeving, maar waarbij we niet voorbij gaan aan de ernst van de ziekte.”

"Mensen beter maken kan helaas niet, maar mensen beter laten voel kan wel" Eric Sterenberg

De eerste data bewijzen dat de ziekte vertraagt als mensen deel blijven uitmaken van het dagelijks leven en dat de ziekte in het gunstige geval zelfs een beetje wordt teruggedraaid. “Mensen echt beter maken kan helaas niet, maar mensen zich beter laten voelen kan zeker een wereld van verschil maken.” Amicale postbode En dat is waar Eric zich sterk voor maakt: het doemscenario weerleggen. “Zit die oude rockster er nog in, die amicale postbode of moeten we op zoek naar iets nieuws en komen er ineens prachtige aquarellen of gedichten tevoorschijn?” Hoe hij dat doet? Gewoon door zichzelf te zijn en niet achter of voor de deelnemer te gaan staan, maar ernaast als bondgenoot. “Natuurlijk geef ik adviezen aan partners, kinderen of andere familieleden. Ook voor de omgeving valt het niet mee, maar ik ben er primair voor de mensen zelf.” Tekst gaat door onder de foto.

In de sportschool met een deelnemer van het project Sociale Benadering. - Privécollectie

Toen Eric in 2017 op zijn gloednieuwe racefiets werd aangereden door een auto, had hij een bloeiend recruitmentbedrijf. De linkerkant van zijn lichaam was aan gruzelementen, operaties met veel staal en pennen volgden. Het herstel liet op zich wachten. “Bijzonder vonden de artsen dat, want ik was sportief en redelijk jong.” Kanker Hij krabbelde een beetje op, maar echt beter werd hij niet. Daardoor moest hij zijn bedrijf opgeven. “Werken ging niet meer.” Ook het jaar erop niet. Na veel onderzoeken in het ziekenhuis kreeg hij uiteindelijk eind 2019 de diagnose kanker. “Ik had een tumor in mijn dunne darm.”

“Ik geloof dat je alles kan als je enthousiast bent en je hele hebben en houden erin gooit” Eric Sterenberg

Na de operatie en opnieuw een moeizame herstelperiode van anderhalf jaar moest hij zichzelf opnieuw uitvinden. “Ik was altijd ondernemer geweest. Nu wist ik niet meer wie ik was en wat ik na jaren van ziekte nog kon. Mijn vrouw suggereerde vrijwilligerswerk.” Dat was een gouden greep. Bij Ons Tweede Thuis gaf Eric sportlessen aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel. “Daar genoot ik enorm van. Ik heb een sportverleden, dus het paste goed bij me.” Niet pluis De advertentie van Zorgbalans waar ze vroegen naar een teamlid voor de Sociale Benadering Dementie triggerde hem. “Ik geloof dat je alles kan als je maar enthousiast bent en je hele hebben en houden erin gooit.” En dat is precies wat Eric doet. Drie dagen in de week gaat hij bij mensen met een haperend brein langs. Soms is er een vermoeden van dementie, bij anderen is die diagnose al gesteld. “Bij een niet pluis gevoel komen we al langs.” Tekst gaat verder onder de foto.

Op de fiets door Haarlem. - Privécollectie

Zijn eerste cliënt kan hij zich nog goed herinneren. Ze wilde niks van hem weten, wilde geen hulp en zag het leven met haar ziekte niet meer zitten. “Ik ben altijd op zoek naar een glim, een twinkeling in de ogen. Bij deze vrouw was haar kat de sleutel. Toen ik op mijn knieën haar kat aanhaalde, veranderde haar houding naar mij. Van een hele stugge gesloten vrouw die geen hulp wilde accepteren, naar een vrouw die met me ging picknicken in het park en vervolgens contact maakte met haar omgeving.” Identiteit Dat vindt hij zo mooi om te zien. Dat cliënten weer meedoen met activiteiten en dat hun mindset verandert. “Het zijn allemaal mensen met een verhaal, een verleden. Maar door de ziekte zijn ze de helft van hun identiteit kwijtgeraakt. Ik wil hen helpen het proces te kenteren. Door op zoek te gaan naar een nieuwe rol. Met een beetje geluk vinden we iets, waar ze trots op kunnen zijn. Daar worden ze blij van.”

"Leren jack aan, zonnebril op, speaker mee. En dan zetten we heel Haarlem op stelten" Eric Sterenberg

Zo gaat hij binnenkort met een andere cliënt een gemotoriseerde driewieler huren. “De man was alles kwijtgeraakt, ook zijn rijbewijs. In zijn jonge jaren was hij lid van een motorclub, een Hells Angel. Hij worstelt enorm met het verlies van zijn ‘stoere rol’. Ik zei tegen hem: ‘We trekken beiden een leren jack aan, zonnebril op, speaker mee en dan zetten we heel Haarlem op stelten.’ Nou dat zag hij wel zitten.” Voldoening En ja, dat kost veel energie. Maar dat heeft Eric ervoor over. Want hij kan in alle eerlijkheid zeggen dat hij nog nooit zoveel voldoening uit een baan heeft gehaald. “Door mijn ziekte moest ik mezelf opnieuw ontdekken. Dat moeten deze mensen ook. Zij verliezen beetje bij beetje de grip op het heden. Door samen op zoek te gaan wat nog wel kan en wat hen voldoening geeft, krijgt het leven misschien weer een beetje glans. En daar doe ik het voor.”

Kopje koffie Het team Sociale Benadering zoekt vrijwilligers die het team wil ondersteunen: bijvoorbeeld de buur die een kopje koffie drinkt, de student die iemand meeneemt naar een museum of de kookliefhebber die het leuk vindt om samen te koken. Of te wel iedereen die graag iets doet voor één keer of vaker.