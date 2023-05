Stakers Uithoornse verffabriek willen menselijke maat terug: 'Je verwacht meer gevoel'

Een unicum in de geschiedenis van de verffabriek. Zo noemt Leen van Mever de staking van het personeel van PPG Coatings in Uithoorn. Hij en zijn collega's willen er geen 7 procent, maar 14,3 procent loon bij, om zo op z'n minst in de buurt te komen van compensatie voor de gigantische prijsstijgingen van het afgelopen jaar. "Maar ze geven niet thuis, dat is heel wrang."

Van Mever werkt inmiddels bijna dertig jaar voor het coatingbedrijf aan de Amsterdamseweg, dat van oudsher gespecialiseerd is in coatings voor huizen. Na meerdere fusies en overnames is de fabriek in handen gekomen van het Amerikaanse PPG Industries, vertelt hij. "Die waren in Europa vooral groot in lak voor auto's. Dus dit paste er mooi in."

Voor wie nog geen door de wol geverfde kenner van de industrie is: PPG Industries verkoopt in Nederland verf onder de namen Histor, Sigma en Rambo en is 's werelds grootste speler in de branche. En daar zit volgens Van Mever de crux: door de schaalvergroting is de menselijke maat verdwenen, klaagt hij. "Dit is de eerste keer dat we zo ver zijn, dat voelt heel apart."