Tweede Kamer stemt voor afschaffing tijdelijke huurcontracten, ook voor studentenkamers

Wel of geen tijdelijke huurcontracten. De Tweede Kamer is er maar druk mee. De oorspronkelijke initiatiefwet, die uit de koker kwam van de PvdA en ChristenUnie, dreigde in april nog te stranden toen de VVD en CDA twee amendementen voorstelden die enkele uitzonderingen mogelijk maakten, waardoor volgens de indieners de essentie van de wet verloren ging. Uiteindelijk kwamen de partijen toch tot een overeenkomst waardoor de Wet vaste huurcontracten vandaag kon worden aangenomen.

Pandjesbezitters mogen nu alleen nog de huur opzeggen als ze hun huis willen verhuren aan een familielid, of als ze na verblijf in het buitenland weer in hun huis terug willen keren.

Op aandringen van het CDA is daar nog een uitzondering bijgekomen: als mensen met een koophuis gaan samenwonen en dan maximaal één woning willen verhuren, omdat nog niet zeker is of de relatie een succes wordt. In dat geval krijgen stelletjes eenmalig de mogelijkheid om het huis te verhuren met een tijdelijk huurcontract.

Ook voor kamers

Die wet gaat over zelfstandige woonruimtes, maar een meerderheid heeft vandaag ook ingestemd met een amendement om de wet uit te breiden naar onzelfstandige woonruimtes, zoals studentenkamers.

D66 en SP vonden namelijk dat er te weinig aandacht was in het wetsvoorstel voor de problemen die studenten in hun kamers ervaren. De partijen dienden daarom een wijzigingsvoorstel in. "Studenten wonen nu vaak in slecht onderhouden woningen. Maar uit angst dat hun huurcontract niet wordt verlengd, durven ze vaak niet te klagen,'' vertelt Faissal Boulakjar (D66) aan de NOS.

Tijdelijke contracten blijven nog wel een optie voor uitwisselingsstudenten, die vaak maar tijdelijk in Nederland zijn. Ook blijven campuscontracten overeind. Dat zijn huurcontracten die enkel de duur van de studie omvatten, om de doorstroming op gang te houden.

Tijdelijke contracten werden in 2016 geïntroduceerd, met de bedoeling het huuraanbod te vergroten. Dat gebeurde niet, zo blijkt uit een evaluatie. Bovendien dreven de tijdelijke contracten vooral de prijs op: nieuwe huurders kregen keer op keer te maken met een forse huurverhoging.