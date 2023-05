Bos bloemen en veel lof: nieuw comité in Spierdijk kijkt tevreden terug op kermis

Met een tevreden gevoel kan Lars Dol uit Spierdijk terugkijken op het afgelopen weekend. Samen met een nieuw gevormd comité kon hij tóch een kermisweekend organiseren in zijn woonplaats. "Er is een hoop volk op af gekomen", vertelt hij. "We hebben een hoop lof en complimenten gekregen uit het dorp."

Met het wegvallen van Café en Bowling Spierdijk kwam er ook een einde aan de kermis op het dorp. Inwoners van Spierdijk besloten echter de handschoen op te pakken, waardoor er sinds donderdag tóch kermis gevierd kon worden. "Vanuit de oude organisatie zijn er twee bij ons aangesloten. Daarom konden we een kermiscomité van zes personen samenstellen."

Het nieuwe comité - naast voorzitter Lars Dol bestaande uit Sem Veld, Pim Veeken, Kim Sjerps, Kim Steeman en Ellen de Vries - heeft de afgelopen dagen veel lof gekregen uit het dorp voor het doorzetten van de kermis.

"We hoopten met het programma iedereen blij te kunnen maken. En dat is volgens mij wel goed gelukt", vertelt Dol. "We hebben veel complimenten gehad van inwoners uit Spierdijk. Daarnaast kregen we uit het dorp een grote bos bloemen voor alle moeite."

Evaluatie

Gisteravond zijn een veertigtal vrijwilligers bezig geweest om de laatste spullen op te ruimen van het veld bij voetbalvereniging St. George. De komende dagen worden alle opbrengsten en kosten in kaart gebracht.

"Het meest positieve zou natuurlijk zijn als we een hoge winst maken", zegt de voorzitter. "We doen dit om het dorpshuis in Spierdijk door te kunnen zetten. Dat willen we gaan verbouwen in de toekomst, en daar is veel geld voor nodig."

Op dit moment ziet het er "heel goed" uit om dat rond te krijgen, gaat Lars verder. "Maar alle exacte bedragen moeten nog bekend worden." Een borreltje na afloop om de goed verlopen kermis te vieren zat er gisteren niet in. Aankomende zomer wil Dol met de overige leden van het kermiscomité een evaluatiemoment inplannen, onder het genot van een hapje en drankje. "We willen in ieder geval ons best doen om volgend jaar weer een mooi feest neer te zetten."