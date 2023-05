Gas geven, remmen, gas geven: nieuwe regels op Blaricumse weg zorgen voor verwarring

De verkeerssituatie op de Crailoseweg op de grens van Huizen en Blaricum is opnieuw aangepast. De snelheid tussen de verkeersdrempels is nu terug gebracht van zestig naar vijftig kilometer per uur. Voor automobilisten is hierdoor verwarring ontstaan: er gelden nu drie snelheden op maar een klein stukje van de weg.

De verkeerssituatie in Blaricum: drie snelheden op nog geen honderd meter. - NH Gooi / Pieter Witte

Voor automobilisten was de situatie duidelijk: op de Crailoseweg in Blaricum, ter hoogte van De Goede Gooier, moest de snelheid alleen tussen de verkeersdrempels omlaag van tachtig naar zestig kilometer per uur. Maar na de tweede drempel, als je vanuit Bussum komt, gaat nu ook de snelheid omlaag. Waar je eerst tachtig mocht, zul je nu met vijftig kilometer per uur door moeten rijden naar Huizen. Helemaal duidelijk is dat overigens niet: de verwarring ontstaat ook doordat de hectometerpaaltjes langs de kant van de weg nog wel tachtig kilometer per uur aangeven. Geen beperking Als je van Huizen naar Bussum rijdt, zijn er tot aan de Goede Gooier geen snelheidsbeperkingen. Op het kruispunt Oud Blaricummerweg/Oud Naarderweg en de Crailoseweg moet je wel op de rem tot vijftig kilometer per uur maar na de tweede drempel, richting Bussum dus, mag het gas weer ingetrapt worden tot tachtig. Op de Crailoseweg gelden dus nu drie snelheden, afhankelijk van waar je naar toe rijdt: vijftig, zestig en tachtig kilometer per uur.

Lees ook Gooi Fietser overleden na aanrijding op oversteekplaats op grens Huizen en Blaricum

Noodlottig ongeval Naar aanleiding van een noodlottig ongeval op de Crailoseweg, ter hoogte van restaurant De Goede Gooier, waarbij een 89-jarige fietser om het leven kwam, is ruim een jaar geleden de verkeerssituatie daar ter plekke aangepast. De snelheid tussen de nieuwe verkeersdrempels werd er teruggebracht naar zestig kilometer per uur. De zoon van de overleden fietser heeft zich lange tijd ingezet voor deze aanpassingen. Er is toen zelfs gedacht aan het aanleggen van een rotonde of het plaatsen van verkeerslichten om de snelheid van auto`s terug te brengen. In elk geval moest de oversteekplaats veiliger voor fietsers en voetgangers.