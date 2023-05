NH zoekt zangtalenten voor het Regio Songfestival

Zing jij in het Nederlands of een Noord-Hollandse streektaal of dialect? Dan is het Regio Songfestival misschien wel iets voor jou. NH gaat op zoek naar hét zangtalent van de provincie. De winnaar staat op 4 november tegenover de winnaars uit andere provincies in de finale van het Regio Songfestival.

NH is daarom op zoek naar het beste muzikale talent van Noord-Holland. Iedereen die eigen muziek maakt in het Nederlands of een Noord-Hollandse streektaal of dialect kan zich aanmelden. Het lied mag nog niet eerder uitgebracht zijn en de muzikant moet boven de 18 jaar zijn om mee te kunnen doen.

Noord-Hollandse talenten kunnen zich tot 3 juni aanmelden. Vanaf 31 augustus zijn de voorrondes te volgen op al onze kanalen. Dat geldt ook voor de provinciale finale op 26 oktober.

Het Regio Songfestival

De allereerste finale van het Regio Songfestival wordt op 4 november gehouden in de Stadsschouwburg in Utrecht. Alle 13 regionale omroepen van Nederland hebben een eigen inzending.

Het wordt een grote show in de stijl van het Eurovisie Songfestival. Elke regio presenteert haar eigen act. Het belooft een bont gezelschap te worden, omdat de inzendingen in allerlei verschillende streektalen en dialecten moge zingen. Dat kan dus zomaar Westfries, Volendams, Brabants of Limburgs zijn.

Enthousiast geworden? Inschrijven kan hier! Aanmelden kan tot 3 juni 2023.