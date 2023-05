Bewoners via balkon gered bij brand in Amsterdams appartementencomplex

De brandweer is vannacht grootschalig uitgerukt naar een brand in een appartementencomplex aan de Dr. H. Colijnstraat in Amsterdam. Vier bewoners moesten door de brandweer via een balkon worden gered. Zeven bewoners werden nagekeken door de ambulance. Een kat heeft de brand niet overleefd.

De brand in het complex werd rond 3.40 uur ontdekt. De brandweer schaalde snel op naar een grote brand en kwam met veel eenheden ter plaatse. Rond 4.30 uur liet de brandweer weten dat de brand onder controle was. Twee volwassenen en twee kinderen werden door de brandweer via een balkon naar beneden gehaald.

Elektrische step

Ook veel andere bewoners moesten hun huis tijdelijk verlaten en stonden beneden te wachten. De brandweer voerde metingen uit in de appartementen die door de brand beschadigd waren en die daarnaast zaten. Bewoners van vier woningen konden niet meer terug naar hun appartement vanwege de brandschade.

Volgens de brandweer is de schade aan de woningen groot. De vermoedelijke oorzaak van de brand is een elektrische step. Er wordt nog in het complex onderzoek gedaan.