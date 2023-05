Herstel Velsertraverse: "Een zure appel waar iedereen last van krijgt"

Hoe dan ook zal het tien weken lang flink doorbijten worden voor de automobilisten. "Zo'n ingrijpende klus kun je niet doen zonder overlast te veroorzaken", zegt Harold Hansen van Rijkswaterstaat. "Het is een zure appel waar iedereen in Beverwijk last van gaat krijgen."

De werkzaamheden zijn nodig, omdat het beton gescheurd is en dat maakt het viaduct onveilig. Om het beschadigde dragende deel te kunnen herstellen moet het wegdek worden opgetild met groot materieel, speciale hydraulische vijzels. Een deel van de constructie die daarvoor nodig is, staat nu al zichtbaar bij de pijlers van het viaduct. Onder het opgetilde wegdek wordt de dragende betonconstructie gerepareerd, om vervolgens de weg er weer op te laten zakken.

De happening maakt een beetje een geïmproviseerde indruk. Medewerkers van Rijkswaterstaat plakken met tape kaarten en werktekeningen op de muren van de theaterfoyer. "We hebben geen idee hoeveel mensen er komen, maar hoe meer hoe beter", zegt één van hen. Klokslag halfacht druppelen de eerste belangstellenden binnen en niet veel later wordt er boven alle kaarten druk gedelibereerd over wenselijke en onwenselijke omleidingsroutes.

Dat optillen van het wegdek is ook voor de mensen van Rijkswaterstaat, die echt wel wat gewend zijn, een spectaculaire operatie. "Dit maken wij ook niet vaak mee", zegt Harold Hansen, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat.

Kort dag

Volgende week begint het werk en deze week vinden een aantal informatiebijeenkomsten plaats. Over de gebrekkige informatievoorziening waren maandagavond de nodige klachten. De Beverwijkers waren graag eerder op de hoogte gebracht. Wethouder Tabak geeft toe dat het beter had gekund.

Door allerlei oorzaken werd de definitieve datum van de operatie pas vlak voor Koningsdag bekend. "Het is besproken en het kon niet anders, nu maken we er het beste van", zegt Tabak. Omgevingsmanager Hansen van Rijkswaterstaat geeft toe dat de planning beter had gekund en dat Rijkswaterstaat steken heeft laten vallen. Maar hij benadrukt dat dat uitgepraat en opgelost is. "Nu willen we door en aan de slag", aldus Hansen.

Twee dagen chaos.

Rijkswaterstaat en de gemeente zoeken nu koortsachtig naar manieren om het verkeersleed te verzachten. Maar alle partijen constateren dat die mogelijkheden uiterst beperkt zijn. Het lijkt redden wat er te redden valt: "Kun je thuis werken, werk dan thuis", roept wethouder Tabak de Beverwijkers op. "Als je met de fiets kan gaan, ga dan met de fiets."

Maar hoe het echt zal gaan weten we pas na de spits van dinsdagmorgen. Maandagavond gaat de Velsertraverse op slot en dan staan we waarschijnlijk dinsdagmorgen voor het eerst vast. De ervaring leert zegt de wethouder dat er pas dan gezocht wordt naar alternatieven en oplossingen. Na een dag of twee neemt normaal gesproken de chaos weer wat af, omdat iedereen individueel maatregelen heeft genomen.

Vanavond is er een informatieavond over het werk aan de Velsertraverse speciaal voor ondernemers. De avond begint om half acht in het Kennemer Theater in Beverwijk.