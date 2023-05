Vak waar onrusten begonnen bij wedstrijd FC Groningen-Ajax bewust niet leeggehaald 'uit angst voor hevige escalatie' 

Vanwege veiligheidsredenen zegt FC Groningen dat besloten werd om niet in te grijpen. De kans op escalatie was volgens de club veel te groot.

'We begrijpen alle emoties. Die hebben wij zelf ook", zegt FC Groningen op hun website. “Vooral de beelden van de huilende kinderen hebben diepe indruk gemaakt. Een voetbalwedstrijd bezoeken in het stadion moet gewoon leuk zijn.”

Traumatisch

"De kans op escalatie bij ingrijpen was enorm groot, met als gevolg een mogelijke massale vechtpartij – waarbij de inschatting was dat hierbij in dat geval zeker gewonden zouden vallen – en de beelden en herinneringen, zeker voor kinderen, mee traumatisch zouden zijn geweest dan nu het geval was."

Volgens FC Groningen is daarom 'de bewuste keuze gemaakt om uiteindelijk op een veilige en georganiseerde wijze het publiek het stadion te laten verlaten'. "Tegen Ajax had een bepaalde groep namelijk een vooraf bedacht plan om moedwillig de wedstrijd te laten staken. Dat is onacceptabel", vervolgt de club.

FC Groningen is nog bezig met het identificeren van de mensen die de vuurwerkbommen op het veld gegooid hebben. Daarbij krijgt de club hulp van een speciaal incidenten-onderzoeksteam van de KNVB. De man die het veld betrad (zie hoofdfoto van dit artikel) is overigens direct geïdentificeerd en het stadion uitgezet.

FC Groningen-Ajax zonder publiek verder

Er staan nog 81 minuten op de klok in Groningen en er is geen publiek toegestaan morgen. Die resterende minuten van FC Groningen tegen Ajax worden - dus in een leeg stadion - om 15.00 uur ingehaald.