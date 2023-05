Sceptische fietsers krijgen tijdelijk fietspad op Nieuwmarkt

De verkeerssituatie op de Nieuwmarkt in het centrum wordt opnieuw behoorlijk anders. Bouwvakkers zijn zelfs begonnen met de aanleg van een tijdelijk fietspad op het plein zelf. Fietsers en automobilisten horen de plannen met scepsis aan.

Deze weg is maandag dicht AT5

"Ik heb geen idee wat voor grappen ze nu weer uithalen", zei een fietser maandag bij het zien van de werkzaamheden. Een ander: "Het is een vrolijk nieuw gezicht en ik ben benieuwd hoe het gaat worden." Een automobilist vreesde dat hij, net als andere automobilisten, opnieuw 'het onderspit gaat delven'.

De verkeerssituatie op en rond de Nieuwmarkt is de afgelopen maanden al flink veranderd. In maart ging een deel van de Geldersekade voor fietsers in één richting dicht vanwege werk aan de kademuur. Vorige week werd de Sint Antoniesbreestraat afgesloten vanwege een herinrichting en de vervanging van gasleidingen. Eind vorige week hingen er opeens roze borden. Een van die borden stuurde fietsers juist naar de afgesloten Sint Antoniesbreestraat.