Fred Bischot van speler in eredivisie naar trainer in de kelderklasse: "Het houdt je van de straat"

De inmiddels 74-jarige Fred Bischot kan het voetbalveld niet loslaten. In de jaren zeventig en tachtig speelde hij honderden wedstrijd voor Telstar. Tegenwoordig is hij de trainer van vijfdeklasser De Kennemers uit Beverwijk. "Het houdt je van de straat. Zo lang de jongens het leuk blijven vinden, blijf ik het gewoon doen", zegt Bischot vastberaden.

De geboren Amsterdammer begon als assistent-trainer aan dit seizoen bij De Kennemers. Met de hoofdtrainer liep het dit seizoen niet lekker en zo werd Bischot naar voren geschoven. Zaterdag speelden de Beverwijkers hun laatste wedstrijd van het seizoen tegen Rood Wit Zaanstad en NH Sport liep de hele dag met de camera mee met Bischot.

Ballen oppompen, warming up en coachen

Het blijft een bijzonder gezicht. De man die jarenlang in de eredivisie speelde, is nu trainer in de onderste regionen van het amateurvoetbal. Bij De Kennemers moet Bischot het stellen zonder assistent en doet hij van alles zelf. "Ik vind het gewoon leuk om tussen die jongens te staan", vertelt Bischot enthousiast.