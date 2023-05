Rob van der Zwaag benoemd als waarnemend burgemeester van Texel

Rob van der Zwaag is vanmiddag benoemd tot waarnemend burgemeester van Texel. De commissaris van de Koning van Noord-Holland, Arthur van Dijk, heeft hem in overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Texel benoemd. Van der Zwaag, oud-burgemeester van het Zeeuwse Veere, begint op 1 juni aan zijn nieuwe taak.

De huidige burgemeester Michiel Uitdehaag wordt per 11 juni burgemeester van Venray. Vandaar dat er vervanging voor hem werd gezocht, aangezien de gemeente meer dan drie maanden zonder burgemeester zou komen te zitten.

Eind 2023 wordt naar verwachting een nieuwe, vaste, burgemeester voor Texel benoemd. De 61-jarige Van der Zwaag neemt tot die tijd de honneurs waar. Hij is zeventien jaar burgemeester van Veere geweest, tot hij er op 1 februari dit jaar mee stopte. Daarvoor was hij zeven jaar wethouder van de gemeente Venlo. Hij woont nog altijd in Zeeland, in Oostkapelle.