Terugkijken: NH Sport van maandag 15 mei

Een kakelverse en zeer gevarieerde NH Sport op deze maandag 15 mei. Zo kijken we terug naar het weekend van ZV De Zaan. De waterpolovereniging stond met zowel het mannen- als vrouwenteam in de finale van de play-offs.

Verder de samenvatting van Aalsmeer - Hurry Up. De handballers van trainer Bert Bouwer staan op de drempel voor plaatsing van de play-off finale. Al loert Volendam ook stiekem op dat ticket.

Hockeygrootmacht

Ook in deze NH Sport een reportage over Bloemendaal. De hockeyclub dat haar thuiswedstrijden speelt aan de voet van 't Kopje is al jaren een grootmacht in het nationale en internationale hockey. Drie Europese en twee nationale titels op rij. Wij gingen op onderzoek uit en spraken met trainer Rick Mathijssen en wat spelers.

Telstar-icoon

Tot slot een portret van Fred Bischot. Het Telstar-icoon speelde ruim vierhonderd wedstrijden in het maagdelijk wit van de Velsense club en tegenwoordig is hij trainer in de kelderklasse van het amateurvoetbal. Dat leverde vermakelijke beelden en uitspraken op. "Johan Cruijff heeft mij nog nooit door de benen gespeeld, dus dat gaat jou ook niet lukken."

De eerste NH Sport is op tv om 17.10 uur uitgezonden. Daarna wordt de uitzending elk halfuur herhaald.