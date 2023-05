Gemeente steunt bloemenlint-initiatief van Alex: "Maar gras op dijk is niet in ons beheer"

De gemeente Hoorn staat positief tegenover de aanleg van zogeheten bloemenlinten in de stad en op andere plekken. Dat laten zij weten naar aanleiding van het initiatief door Alex Pierlo. Hij pleit voor honderden meters bloemen op de Westerdijk. "Hoewel we dit soort initiatieven toejuichen, hebben wij als gemeente het groen op de dijk niet in beheer", laten zij weten. Over andere plekken voor bloemenlinten kan worden nagedacht.

De 67-jarige Alex Pierlo uit Hoorn is gepensioneerd, en vertelde vorige week dat hij ongeveer vier keer per week een rondje door zijn woonplaats loopt. Tijdens het wandelen komt hij dingen tegen die hem opvallen. "Zoals de Westerdijk", geeft hij als voorbeeld. "Dat heeft in mijn ogen de uitstraling van een dood vogeltje."

Hij pleit voor de aanleg van een bloemenlint, zoals die ook op de route naar Alkmaar is aangelegd. "Wij rijden er vaak langs. Dat ziet er gewoon schitterend en heel kleurrijk uit. Ik denk dat een bloemenlint een superpromotie kan zijn voor de stad." Hij krijgt bijval van Arjan Buur, die een paar jaar geleden al een paar 'bloemenbommetjes' in de gemeente heeft aangelegd.

Niet op de Westerdijk

Het groenbeheer van de gemeente is gistermiddag met elkaar in gesprek gegaan over het burgeridee. Daaruit is naar voren gekomen dat het niet haalbaar is om het bloemenlint op de Westerdijk aan te leggen, aangezien het groen door het waterschap wordt beheerd.

"Dat wordt beheerd door het waterschap", aldus een woordvoerder. In de afgelopen maanden hebben ze op de Westerdijk gras gezaaid. "En op het schuine deel met een bloemenmengsel erbij. Vandaar dus de gele bloemen op dat deel."

15 bloemenlinten

Hoewel de locatie op de Westerdijk volgens de gemeente Hoorn niet haalbaar is, juichen ze het burgeridee wel toe. Zo zijn er nu zeker vijftien bloemenlinten aangelegd. "De berm langs de Willemsweg tussen het tankstation en de binnenstad is een mooi voorbeeld", zegt de woordvoerder. "We hebben daar stroken met bollen gecombineerd met een meerjarig kruidenmengsel. En stroken met alleen zo'n meerjarig kruidenmengsel."

Bewoners die ideeën hebben voor een bloemenlint in de gemeente kunnen informatie opvragen bij de afdeling Wijkzaken.