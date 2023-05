'Inwoners willen vooral snelle Lelylijn, maar met ruimte voor natuur'

De Lelylijn moet de reistijd tussen het noorden van Nederland en de Randstad zo kort mogelijk maken. Tegelijkertijd moet de natuur zo min mogelijk last hebben van de nieuwe spoorverbinding. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een online burgerraadpleging over de plannen voor de verbinding. In totaal deden daar ruim 11.000 Nederlanders aan mee. De resultaten zijn maandag gepresenteerd in de stationshal van Station Groningen.

RPO

De raadpleging is uitgevoerd in opdracht van het projectteam Lelylijn, een samenwerking van de rijksoverheid en de regionale overheden van Noord-Nederland. Aan de deelnemers werd niet gevraagd of ze voor of tegen de spoorverbinding van Groningen naar Amsterdam zijn, maar naar hun voorkeuren, zorgen en ideeën. Is het voor inwoners bijvoorbeeld belangrijk dat de Lelylijn stopt op veel stations, dat de reistijd zo kort mogelijk is of dat er zo min mogelijk overlast door omwonenden wordt ervaren?

Iedereen mocht meedoen aan de raadpleging, maar de onderzoekers hebben ook een groep mensen benaderd om deel te nemen, zodat het onderzoek representatief is voor de bevolking. Daarbij is onder meer gekeken naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau van de deelnemers. Identiteit Ook is er een groep inwoners van Noord-Nederland geselecteerd om te kijken of die anders dan de rest van Nederland over bepaalde punten denkt. Onderzoekers concluderen dat dat niet het geval is. Deze inwoners denken over veel punten hetzelfde, maar vinden het wel extra belangrijk dat de identiteit van Noord-Nederland niet verandert en dat plekken vanuit dat deel van Nederland beter bereikbaar worden.