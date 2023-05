Schalkwijk Haarlem trots op 'hún' Kökcü: "Groot voorbeeld voor de jeugd hier"

Door met zíjn Feyenoord de landstitel in de wacht te slepen, zette Orkun Kokcü niet alleen Rotterdam in vuur en vlam. Ook in het Haarlemse Schalkwijk, waar de aanvoerder werd geboren, werd volop meegeleefd. "Ik denk dat het hoopgevend is", aldus een supporter uit de wijk. "Zeker voor de jeugd. Die gaan denken: het kan!"

Ook bij voetbalvereniging SV Olympia, waar Kökcü zijn eerste stappen zette als voetballer, zijn ze in hun nopjes met de glansrol van hun oud-wijkbewoner. "Vroeger was het in Haarlem vooral Jordy Clasie", aldus hoofdtrainer Barry Tjeertes. "En nu is het vooral Orkun Kökcü die bij iedereen bekend is. Inmiddels is hij een groot voorbeeld voor de jeugd die hier rondloopt."

"Onlangs heeft 'ie hier nog een Feyenoordfan verrast door hem een shirtje te overhandigen" Johan Snoeks, oud-voorzitter SV Olympia

Vol trots haalt Johan Snoeks, oud-voorzitter van SV Olympia, voor de gelegenheid een in de bestuurskamer hangend wedstrijdshirt van Kökcü van de muur, voorzien van originele handtekening. De clubman in hart en nieren weet te vertellen dat de Feyenoordcaptain de afgelopen jaren nog regelmatig over de vloer kwam bij de vereniging. "In de coronaperiode heeft 'ie hier een aantal keer getraind", herinnert Snoeks zich. "En onlangs heeft 'ie hier nog eens een Feyenoordfan verrast door hem een shirtje te overhandigen. Dat was perfect."