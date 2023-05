Stella Bergsma: "Ik gebruik feminisme als verdienmodel"

In 2016 breekt Bergsma door met haar roman Pussy Album. Daarna schrijft ze het feministisch manifest Nouveau Fuck. Daarin roept ze vrouwen op om onbeschaamd en gevaarlijk te zijn. Inmiddels is ze niet meer weg te denken uit het publieke debat.

Eigenlijk een genie

Toch staat ze niet te trappelen om zichzelf een activist te noemen. "Ik ben een feministisch schrijver tegen wil en dank. Ik heb het gevoel dat ik nog steeds moet bewijzen dat ik eigenlijk een genie ben. Ik ben geen activist, ik ben een kunstenaar."

Desalniettemin zit de typering haar niet bepaald in de weg. "Ik verdien er goed mee. Ik gebruik feminisme als verdienmodel, maar ik schrijf over zoveel meer. Over het leven, over de dood, allemaal dingen die me veel meer bezig houden dan het onrecht in de wereld, want dat is er toch wel."

In haar nieuwe dichtbundel 'Meesterwerk voor de prullenbak' die vorige week gepresenteerd werd, staat dan ook het gedicht 'Ik hang mijn feminisme aan de wilgen', waarin zij met een knipoog afrekent met haar activisme. 'Meesterwerk voor de prullenbak' staat vol met mislukte poëzie. Je kunt de bladzijden na het lezen heel makkelijk uit het boek scheuren.

'Miezerig hoopje ellende'

"Als je een sensitivityreader bent en het bevalt je niet, of je denkt dat je het beter kunt, dan scheur je de pagina zo, langs het kartelrandje uit het boek ", lachend versnippert Bergsma haar eigen gedicht. "Het mag altijd weg", relativeert ze haar werk, "het is heel dubbel. Zo zie ik alle kunst en literatuur. Het is het hoogste wat er is en het is niks. Ik vind mezelf echt geniaal en fantastisch en soms vind ik mezelf een miezerig hoopje ellende. Die twee dingen hebben altijd in mij geleefd."

Meesterwerk voor de prullenbak is eigenlijk een zoethoudertje voor haar uitgever. Stella is al jaren bezig aan een tweede roman, maar dat vlot niet heel erg.

"Ik heb zeven jaar geleden na Pussy Album een contract getekend voor een nieuwe roman en ik ben nog steeds niet over de brug gekomen. Ik heb gewoon last van faalangst." In de tussentijd is er dus deze bundel. Vol verfrommelde en weggegooide gedachten.