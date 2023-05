Bewoners wooncomplex Middenmeer huis uit vanwege brand bij een van de woningen

De bewoners van acht woningen aan de Doctor Colijnstraat in Middenmeer moesten vanmiddag hun huis uit, vanwege een brand bij een van de huizen. Het leek aanvankelijk om een kleine schoorsteenbrand te gaan, maar bij het blussen bleek de brandhaard ergens anders te zitten. Aangezien de huizen aan elkaar zitten, moest iedereen zijn huis uit.

Er bleek ook een gaslekkage te zijn, waardoor de netbeheerder de gasleiding heeft afgesloten. Onze verslaggever meldt dat de hele straat ook zonder stroom zit.

Om half vier werd er melding gedaan van de brand, een uur later gaf de brandweer aan dat de brand was geblust.

Meterkast

Wanneer de mensen terug naar hun huizen kunnen, is nog niet bekend. De bewoner van het huis waar de brand was, was vanmiddag overigens niet thuis.

Mogelijk is de brand ontstaan in de meterkast, maar dat kan de brandweer nog niet bevestigen.