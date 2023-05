Brigitte (51) gaat Vissenloop in IJmuiden lopen na genezing kanker

Brigitte Derogee (51) kreeg vorig jaar mei de vernietigende diagnose baarmoederhalskanker met uitzaaiingen in de lymfeklieren. Genezen zou ze niet meer, maar vorige week kreeg ze toch onverwacht te horen dat ze helemaal schoon is. Daarom wandelt ze op 3 juni de Vissenloop in IJmuiden om geld in te zamelen voor het KWF.