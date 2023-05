Oekraïense vluchtelingen krijgen 'werkzoekles' in Hilversum: 'Gaat niet over wat je kunt, maar wie je bent'

Een steeds grotere groep Oekraïense vluchtelingen volgt in Hilversum 'les' in werkzoeken. Coaches maken ze wegwijs in het werkzoeken, een cv maken, sollicitatiegesprekken voeren en meer. En daarbij stuiten ze met regelmaat op opmerkelijke cultuurverschillen. Een sfeerreportage.

Een goede brief schrijven, gebruik maken van LinkedIn, een goed cv samenstellen, dat is voor de meeste deelnemers geen enkel probleem, maar die Nederlandse bedrijven, dat is toch echt een nieuwe wereld. Zelf een recruiter benaderen voor een kopje koffie… Dat kan toch niet? Jawel, dat is in Nederland heel normaal. "Maar hoe kan ik mezelf goed verkopen zonder op te scheppen, als het Nederlandse motto ‘Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’ is?’", klinkt het. De deelnemers kijken elkaar af en toe verbaasd aan en moeten ook wel lachen: "Rare jongens, die Nederlanders."

Heelo is het werkervaringsbedrijf waar ook arbeidstraining en gewenningstraining gegeven worden. Het is een centrum voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En daar vallen op dit moment Oekraïense vluchtelingen ook onder. Ondanks de krappe arbeidsmarkt is het voor vluchtelingen niet makkelijk om aan een baan te komen. De culturele verschillen zijn groter dan gedacht. Onder leiding van Aulia van Goens, loopbaancoach, werden deze besproken.

In een goed verlichte zaal bij Heelo in Hilversum zitten elf Oekraïense vrouwen en vier Oekraïense mannen nieuwsgierig te wachten op de workshop 'cultural awareness'. Allemaal onder de vijftig jaar en allemaal zijn zij gevlucht voor de oorlog in hun thuisland. In deze workshop gaan ze bijgespijkerd worden over de Nederlandse cultuur en het Nederlandse bedrijfsleven. Hiermee hopen zij hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Initiatiefneemster van de workshop, Adelina Potrymay, vertaalt alles naar het Russisch. De deelnemers komen voornamelijk uit Oost-Oekraïne en daar wordt Russisch gesproken. Adelina zelf is een jaar geleden naar Nederland gevlucht. Zij weet als geen ander hoe moeilijk het is om aan een baan te komen, de taalbarrière is net als het cultuurverschil groot.

Lef tonen

"Maar is het normaal dat je een goede brief en een mooi cv stuurt en dan geen reactie krijgt?", is één van de vragen. ‘Ghosting’, het is voor veel werkzoekenden geen onbekend gegeven. Niets meer horen van een werkgever of recruiter, terwijl jij peentjes hebt zitten zweten op je brief. Dat vraagt lef om achter een werkgever aan te bellen, zeker als je de taal dan niet machtig bent, is een wijze les die uitgelegd wordt. Een tolk inschakelen om voor jou te bellen wordt meteen als tip omarmd.

En dan zijn er nog meer tips. Want waar het oer-Hollandse 'polderen' voor ons misschien heel normaal is, is dat het voor Oekraïers niet. En waar je daar misschien op je prestaties. wordt beoordeeld, wordt hier ook gekeken naar of je in het team past. Pas je in het team, is er een klik met de werkgever?

Een woord dat in Oekraïne eigenlijk niet in het werkzoekenden-woordenboek voorkomt, maar wat elke deelnemer die dag nooit meer gaat vergeten: klik! Met elkaar wisten ze die ‘klik’ wel te vinden. Telefoonnummers werden uitgewisseld, afspraken werden gemaakt. Je kan maar beter meteen beginnen met netwerken.