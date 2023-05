Paniek op het IJsselmeer: is het de Nederlandse Bermudadriehoek, of een gewoon meer?

Twee vrouwen die onderkoeld zijn geraakt, een man die bij de haven van Urk gered moest worden en een Duitse zeiler die verdronk: het was een onstuimig weekend op het water van het IJsselmeer. Dat gebeurt vaker, ook andere jaren kan het er erg onrustig zijn. Is het IJsselmeer de Bermudadriehoek van Nederland?

De KNRM heeft wel een verklaring voor waarom het dit weekend misging: het was mooi weer, dus trokken veel mensen naar het water. Daarnaast is het water qua temperatuur nog te koud, dus ligt onderkoeling op de loer. Ook zij zien dat de een zich beter voorbereidt dan de ander, en waarschuwt mensen daar dan ook voor.

De zeilen konden niet op tijd naar beneden worden gehaald en scheurden. De boot dreigde om te slaan. Na deze ervaring gaan twee van hen nooit meer het water op. "Het weer is altijd de baas", waarschuwt Loege.

Zelfs mensen die weten wat ze doen, worden soms overvallen. Loege vertelt over zijn vrienden die vorig jaar het meer opgingen: ervaren zeilers die op een mooie dag een stukje gingen varen. Naar eigen zeggen kwam er opeens windkracht 9 aanzetten en kwamen ze in de problemen.

Visser Patrick Loege, die al veertig jaar op het IJsselmeer vist, noemt het meer wel degelijk gevaarlijk. Wat zich er afgelopen weekend heeft afgespeeld, verbaast hem dan ook niets. Het IJsselmeer wordt volgens hem onderschat. "Mensen denken dat ze een plas opgaan, maar dat is niet zo. Er is stroming, de wind kan plotseling draaien, er zijn zandbanken. Je moet echt weten wat je doet."

Volgens een woordvoerder van de KNRM is het IJsselmeer niet gevaarlijker dan andere meren. Met warme zomerdagen zien ze een piek in het aantal keer dat ze uit moeten rukken. Loege ziet dat ook: "Ik moet zo vaak mensen helpen op het water. Schroom niet: roep ons gewoon op. Voor ons is het een kleine moeite."