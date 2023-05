Auto rijdt tegen lunchzaak in Haarlem, 'gelukkig was mijn terras niet vol'

"Ik kijk naar het raam van mijn zaak en zie opeens met behoorlijke snelheid een auto op me afkomen", zegt Hans Beentjes, eigenaar van Sea Cottage in Haarlem. Vanmiddag knalde een voertuig tegen zijn lunchroomzaak. Het toeval wilde dat de brandweer voorbij reed. Die alarmeerde direct de politie.

Hans Beentjes is eigenaar van de zaak en stond toevallig naar zijn raam te kijken, terwijl de auto op zijn terras af kwam gereden. "Het was wel even schrikken, ja. Ik schudde direct mijn hoofd: is dit zojuist echt gebeurd?"

Het toeval wil dat de brandweer toevallig langsreed. De brandweerlieden kwamen direct in actie. Gealarmeerde politie kwam naar de lunchroom om de precieze schade op te nemen en te onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren.

'Ander verhaaltje' Niemand raakte gewond. En ook d e schade aan het terras van Hans valt volgens hemzelf erg mee. "Alleen mijn plantenbakken zijn kapot. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Voor hetzelfde geld had ik een overval terras. Dan was het wel even een ander verhaaltje geweest."

Hans zit niet bij de pakken neer en is gewoon nog open. "We maken er wat van he. Schade of niet."