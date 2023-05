Gekrijs uit afvalcontainer in Krommenie blijkt gedumpt nest met jonge kauw

Medewerkers van de Zaanse Stichting Dierenzorg stonden afgelopen weekend gek te kijken toen gekrijs uit een afvalcontainer een nestje met een jonge kauw bleek te zijn. "Op dit moment sterkt hij aan bij ons in de opvang."

Ze zagen dat de container openstond, doordat een blikje de sluiting tegenhield. Ze luisterden heel goed, maar hoorden lange tijd niets. De medewerkers haalden vervolgens het blikje uit de opening om hem te deponeren in de afvalbak en wilden net weglopen. Totdat ze ineens gejank en gekrijs hoorden.

De Zaanse Stichting Dierenzorg kreeg een bezorgd bericht binnen van iemand die gekrijs uit een afvalcontainer in Krommenie hoorde. Medewerkers van de dierenambulance/opvang besloten er direct op af te gaan.

Het openen van de afvalcontainer ging alleen niet zo makkelijk. De brandweer werd ingeschakeld. "Die zijn namelijk in het bezit van een sleutel van de bak", zegt de opvang. Ze maakten de deur open en zijn er vuilniszakken uit gaan halen.

Aansterken

"Bij de derde vuilniszak was het raak! Een heel nest inclusief dit jonge kauwtje haalden we eruit. Wij zijn de brandweer heel veel dank verschuldigd."

En hoe is het met het kauwtje? "Prima eigenlijk. Hij heeft er waarschijnlijk niet lang in gelegen. Hij ziet er nog redelijk uit. Op dit moment sterkt ie aan bij ons in de opvang"