Twee mannen overvallen massagesalon in Amsterdam-Zuid en mishandelen medewerkster

Afgelopen zaterdagavond is een massagesalon aan de Sportstraat in Zuid door twee mannen overvallen. Tijdens het buitmaken van een persoonlijk eigendom, hebben zij de medewerkster van het salon mishandeld.

Rond 20.00 uur belt een vrouw bij de massagesalon aan. Na het openen van de deur, volgen twee mannen de vrouwelijke klant naar binnen toe. Zij stormen op de medewerkster af en duwen haar naar de grond. Ze pakken vervolgens een persoonlijk eigendom af en mishandelen haar. De 'klant' vlucht direct weg uit het salon.

Vervolgens proberen de mannen een massageruimte binnen te gaan, waar op dat moment een massage plaatsvindt. Het lukt de mannen niet om deze ruimte binnen te komen, omdat een medewerkster - aan de andere kant van de ruimte de deur op slot heeft gedraaid.

De mishandelde vrouw roept meerdere keren om de politie, waarna de overvallers vertrekken. De verdachten vluchten vervolgens via een nog onbekende route.

Onderzoek

De politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen die de overvallers rond deze tijd in de omgeving van de salon hebben zien vluchten. Daarnaast is de politie ook op zoek naar de vrouw die zich voordeed als klant.

De vrouw wordt tussen de 25 en 30 jaar geschat en is tussen de 150 en 160 centimeter lang. Ze heeft een donker tot zeer donker getinte huidskleur en droeg haar zwarte haar strak naar achteren. Ook droeg zij een lichtblauw denim jack.

De twee mannen worden door de politie allebei tussen de 20 en 30 jaar oud geschat. Beide waren donker tot zeer donker getint en droegen zwarte kleding.