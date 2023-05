Langer met de bus of lopen: Eemnes worstelt met vervoer van leerlingen naar gymnastieklocatie

Als het aan de gemeente Eemnes ligt, gaan de leerlingen van De Zuidwend en Mariaschool nog maximaal drie jaar per touringcar naar het Huis van Eemnes om te kunnen gymmen. Zodra de route van school naar de gymlocatie is verbeterd, is de dure bus verleden tijd en moeten ze lopend. Dit staat haaks op de wens van de ouders, want zij willen dat de bus blijft.

In een brief aan wethouder Mirjam Havinga maken ouders van basisschool De Zuidwend duidelijk dat de bus de beste en meest veilige optie is om hun kinderen te vervoeren van en naar de gymlocatie. Na drie jaar 'proefdraaien' is het in hun ogen tijd dat dit de structurele oplossing wordt. Dat biedt rust en neemt de onzekerheid weg, zo luidt de boodschap aan de CDA-bestuurder.

De gemeente wil de huidige regeling uiterlijk met nog eens drie schooljaren verlengen, maar is zeker niet van plan de leerlingen van de clusterschool aan het Vierkante Bosje permanent met de bus te laten vervoeren. Dat is ook een financiële keuze. Op jaarbasis kost het Eemnes 33.560 euro (420 euro per dagdeel). Probleem is onder meer dat het ervoor het komende schooljaar nog geen dekking is voor dat bedrag. Daar komen dan de twee schooljaren daarna nog eens bij.

Opknappen route

Zelf hoopt de wethouder dat de inzet van de bus niet drie jaar meer nodig is. Dat heeft alles te maken met de opknapbeurt van de Veldweg - Laarderweg. Als die herinrichting klaar is, dan moet de route van en naar het Huis van Eemnes een stuk veiliger zijn, waardoor de klassen gewoon weer te voet of met de fiets naar de Noordersingel kunnen.

Voorheen was sport- en ontmoetingscentrum De Hilt de locatie waar alle basisscholieren naartoe gingen voor hun gymnastieklessen. Inmiddels is het gebouw aan de Hasselaarlaan tegen de vlakte. Daar komen nu 57 woningen. De bouw is vorige week officieel van start gegaan. Het Huis van Eemnes is sinds 2020 de plek waar de leerlingen gymmen.