Ampzing Genootschap piekt op het juiste moment in beroemde Abbey Road Studios

Het Ampzing Genootschap heeft geslaagde plaatopnames achter de rug in de Abbey Road Studios in Londen. Elf nummers heeft het uit acht mannen bestaande Haarlemse gezelschap opgenomen. Die zullen op vinyl worden uitgebracht. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend.

Ampzing Genootschap neemt liedjes op in beroemde Abbey Road Studios - NH Nieuws

Abbey Road heeft een magische klank onder fans van The Beatles. Het is de plek waar John, Paul, George en Ringo hun gelijknamige en laatste plaat opnamen. Bijna 54 jaar later betraden acht mannen uit Haarlem vorige week dezelfde Londense studio, een gebeurtenis waar ze lang naar hadden uitgekeken. De leden van het Ampzing Genootschap zijn opgegroeid én vergroeid met de band uit Liverpool; muziek opnemen op deze plaats was de apotheose van hun heldenverering. Dichterbij The Beatles dan op deze meidag zullen ze vermoedelijk nooit meer komen. Eerbetoon aan overleden bandlid Wat de trip extra emotioneel maakte, was het eerbetoon aan Jan Beenen. Liedjesschrijver Beenen zou zijn meegegaan naar Londen, maar overleed begin dit jaar. Doordat zijn portret tijdelijk een plekje had gekregen in de studio, was hij er toch nog een beetje bij.

De Abbey Road Studios hebben meerdere verbouwingen ondergaan sinds The Beatles hier in 1969 hun meest vermaarde opnamesessie voltooide. Toch is de magie nog voelbaar, ervoeren de leden van het Ampzing Genootschap. Joost Mulder (banjo/ukelele): "Het was voor ons heel bijzonder. Toch hebben we ons daar zo min mogelijk door laten afleiden. We hebben een heel lange dag gemaakt, echt hard gewerkt om er iets moois van te maken. En dat is gelukt. We hebben gepiekt op het juiste moment." Magisch moment Het 'meest magische moment' beleefde Mulder toen ze met hun instrumenten voor de deur van de studio uit hun taxibusje stapten. "Dan zie je toeristen elkaar aanstoten en zich afvragen welke beroemde band voor hun neus de trap oploopt. En eenmaal binnen vond ik het heel bijzonder om met elkaar te luisteren naar wat we hadden opgenomen. Toen dacht ik: ik heb mijn banjo nog nooit zó goed gehoord."

"We staan toch maar mooi in een illuster rijtje" Joost Mulder (Ampzing Genootschap)

Ook de professionaliteit van de aan hen toegewezen recording engineer Chris Bolster zal Mulder zich nog lang heugen. "Als je weet met wie deze man allemaal muziek heeft opgenomen (onder andere Kate Busch, Oasis, Paul McCartney, Foo Fighters en Ozzy Osbourne, red.): dat maakt indruk. En je kon duidelijk merken dat hij het leuk vond om met ons te werken. Als Henny (Leeflang, red.) op de wat meer blues getinte nummers los ging op de mondharmonica, kon je duidelijk zien dat hij dat mooi vond. In tegenstelling tot de grote artiesten hebben wij zelf betaald om er te mogen opnemen, maar we staan toch maar mooi in een illuster rijtje."