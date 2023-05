Al tientallen aangiftes tegen Hilversumse autokrasser, aantal loopt nog op

Al tientallen Hilversummers hebben aangifte gedaan omdat hun auto afgelopen weekend bekrast is. Dat bevestigt de politie aan NH. Het aantal aangiftes loopt naar verwachting de komende dagen nog op.

Omstanders zagen dat de man bezig was om auto's te bekrassen en belden de politie. De man kon snel gearresteerd worden.

Tientallen auto's van voor tot achter bekrast in Hilversumse wijk

Tientallen auto's van voor tot achter bekrast in Hilversumse wijk

Schade flink

Zaterdagochtend bleek de schade flink: zeker twintig tot dertig auto's bleken bekrast. Volgens de politie hebben nu enkele tientallen gedupeerden aangifte gedaan. "Maar we verwachten dat dat aantal de komende dagen nog toeneemt, omdat een groot deel van de online aangiftes nog verwerkt moet worden", vertelt een politiewoordvoerder.

De kans is groot dat het ook niet bij de twintig tot dertig bekraste auto's blijft. "Het zou zomaar kunnen dat deze meneer verderop in de wijk ook al bezig is geweest."

De opgepakte verdachte zit nog vast. De politie roept gedupeerde Hilversummers die nog geen aangifte hebben gedaan op om dat alsnog te doen. "Dat helpt niet alleen ons, maar ook jezelf als je krassen op je auto hebt. Dan kun je de schade met een beetje geluk nog verhalen. Anders moet je er misschien zelf voor betalen en dat is een duur grapje."

NH sprak zaterdagochtend met meerdere gedupeerde Hilversummers. Een enkeling had net aangifte gedaan. Bekijk de video hier.