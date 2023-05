'Botsproef moet snelheid dodelijk ongeluk in Berkhout vaststellen'

Hoe snel reed de 26-jarige T. L. over het Oosteneinde in Berkhout, waarbij een passagier om het leven kwam? Het Openbaar Ministerie hoopt het antwoord daarop te krijgen via een reconstructie, met behulp van een zogeheten botsproef.

Het begint allemaal op 10 oktober 2020, als de 26-jarige T. L. op het Oosteneinde in Berkhout uit de bocht vliegt en met zijn auto frontaal tegen een boom klapt. Hij raakt hierbij zwaargewond, maar zijn passagier, Anouk, wordt in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht waar ze later alsnog overlijdt.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij met een te hoge snelheid gereden, beschikt hij niet over een geldig rijbewijs en rijdt hij in een onverzekerde auto op het moment van het ongeluk.

De rechtbank in Alkmaar wilde de zaak vandaag inhoudelijk behandelen, maar de officier van justitie pleitte voor een extra onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de snelheid. Vandaar dat de zaak opnieuw is uitgesteld tot een later moment. Eind januari ging de inhoudelijke zitting ook al niet door, omdat de advocaat van T. L. toen ziek was.

Botsproef

Mogelijk levert dit onderzoek - met behulp van een zogeheten botsproef - meer informatie op over de snelheid tijdens het ongeluk. "De kans dat het een haalbare reconstructie is, is groot. Er wordt een replica gebruikt, met dezelfde voorkant", aldus de officier van justitie.

Wanneer de reconstructie zal plaatsvinden, is nog onduidelijk. Het Openbaar Ministerie moet nog een aanvraag indienen bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).