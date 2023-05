Steeds meer dorpskroegen verdwijnen, oud-kroegbaas opent er een in zijn achtertuin

Al jaren daalt het aantal kroegen en discotheken in de provincie en deze trend zet zich door, blijkt uit cijfers van BoldData. In grote steden als Amsterdam en Alkmaar kunnen de voeten nog van de vloer, maar verder de regio in wordt het steeds stiller. Oud-kroegbaas Aad de Decker uit Medemblik opende opnieuw een kroeg. In zijn achtertuin.

Jongeren geven hun voorkeur nu aan festivals of nachtclubs. Dat de bruine kroeg niet populair meer is, is al langer bekend. Toch zijn er plekken waar de bruine kroeg nog kan voortbestaan, zoals café d'Ontmoeting in Goorn. "We mogen in onze handen knijpen. Blijkbaar vinden onze gasten het café belangrijk genoeg om ons op de benen te houden", lieten de bedrijfsleiders eerder aan NH weten.

Naar de klote

Aad de Decker had minder geluk. Zijn kroeg in De Goorn, De Houten Herberg, moest de deuren sluiten. Naar eigen zeggen is de uitgaanswereld naar de klote geholpen: er mocht niet meer gerookt worden, er kwam een verhoogde leeftijdsgrens voor alcohol en voor een biertje betaal je inmiddels drie en een halve euro. Veel te veel voor een scholier die voor datzelfde bedrag een uur moet werken in de lokale supermarkt.

"Vroeger zat ik gewoon om 9 uur vol. Nu gaan mensen pas om 1 uur naar de kroeg", laat de Decker weten. "Het was de place to be, je mocht alles doen zolang je m'n kroeg niet sloopte. Het was een waanzinnige tijd."

Deur weer open

De uitdrukking: 'waar een deur sluit gaat een andere open' blijkt in zijn geval realiteit. In een reportage op NH Radio laat hij zijn kroeg zien, die hij in zijn achtertuin geopend heeft. Een kroeg zonder al die regeltjes. De (volle) asbakken staan nog gewoon op tafel.

Hij is niet iedere dag geopend, want dan was hij er naar eigen zeggen niet meer geweest. "Gewoon op vrijdag, met mijn vriendengroep. Dan zitten we hier te drinken, te roken en te kletsen over vroeger", aldus de Decker. Niet alleen vrienden komen er over de vloer, ook oud-gasten: "Die komen dan nog een biertje doen bij Aad, prachtig toch?"

