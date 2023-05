De Peiling: je bent nooit te oud om iets te leren

Judoka's Giem Go-Tan van 79 jaar oud en de 84-jarige Harry Go behaalden dit weekend in sportschool Plezier in Amsterdam Zuidoost beiden de zwarte band. Dat is best bijzonder want maar 1 op de 1.000 mensen die begint met judo behaalt ooit de zwarte band. Ben jij op latere leeftijd nog wel eens aan iets nieuws begonnen? En is het anders om iets nieuws te leren als je ouder bent? Of heb je spijt dat je nooit eerder aan die leuke cursus bent begonnen?