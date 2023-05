Voor boer Ayoub gaat een wereld open: "Je proeft het verschil meteen, echt leip"

De boer van de toekomst moet innovatief zijn. Daar komt Ayoub Louihrani al heel snel achter. De jonge boer uit Amsterdam gaat in een nieuwe serie Expeditie Noord-Holland op zoek naar 'de boer van de toekomst' en nieuwe manieren van produceren. Zo heeft boer Reijer, net als Ayoub een twintiger, als enige Noord-Hollandse boer een mini-melkfabriek op zijn eigen erf.

Ayoub in de melkstal van boer Reijer - NH Nieuws

"Vroeger was het zo: er kwamen vijftig koeien bij, dan werd het bedrijf groter en dan was er inkomen voor een volgende opvolger", legt Reijer Rotgans uit. "Maar in het huidige klimaat werkt dat zo niet meer, dat is niet iets wat zo maar kan. Dus iets met je melk doen, is een stuk logischer dan extra koeien erbij nemen." En dus besloot Reijer een eigen melkfabriek op zijn erf neer te zetten. 'Leip' Hij laat Ayoub zien hoe de koeien, als ze er klaar voor zijn, zelf door een machine gemolken worden, hoe die melk na pasteurisatie meteen al in flessen gedaan wordt en vervolgens verscheept wordt naar de supermarkten. Als Ayoub de melk proeft, gaat er een wereld voor hem open: "Je proeft het verschil meteen, niet een beetje ook, maar echt leip!" Bekijk hieronder de aflevering van Expeditie Noord-Holland met Ayoub. Tekst gaat door onder de video.

Waar Ayoub tussen de koeien nog goed in zijn element was, komt hij bij Nicoline en Ted Vaalburg in Zuidschermer in een hele andere wereld terecht. De wereld van de knolselderij. De groente was lange tijd in de vergetelheid geraakt, maar is bezig met een comeback. 10 miljoen Het bedrijf van Ted en Nicoline verbouwt elk jaar 10 miljoen stuks knolselderij, waarvan op dit moment nog het grootste gedeelte geëxporteerd wordt. De groente wordt duurzaam geteeld, zo verbouwen ze de knolselderij niet elk jaar op hun eigen grond. Om de bodem rust te geven, verbouwen ze het ook op het land van de buren. En die verbouwen op hun beurt weer op het land van Ted en Nicoline. Zo wordt de bodem niet uitgeput.

Expeditie Noord-Holland met boer Ayoub Ayoub is een jonge boer met een enorme passie voor zijn werk. In de serie Expeditie Noord-Holland onderzoekt hij hoe het boerenleven er in de toekomst uitziet in onze provincie. Gaan we ons eten op een andere manier produceren? Ayoub is nieuwsgierig en trekt onze provincie door op zoek naar antwoorden!

Tekst gaat verder onder de foto.

Ayoub met Nicoline en Ted Vaalburg - NH Nieuws

Ted laat Ayoub ook meerdere innovatieve toepassingen zien, waardoor de teelt van de knolselderij schoner en effectiever uitgevoerd kan worden. Maar Ayoub is ondertussen vooral ook benieuwd naar de smaak van de knolselderij, die steeds vaker gebruikt wordt als vleesvervanger. Hij proeft de frites en de speciale burger en is verkocht: "Ik vind dit wel echt lekker, ouwe!" Gamechanger "Het helpt ook bij het dieet dat ik nu volg als sporter en met de gezonde lifestyle die ik nu voor mijzelf aan het ontwikkelen ben", zegt Ayoub enthousiast. "Als dit populairder wordt, is het een gamechanger voor in de keuken!"

Ayoub in gesprek met Ted Vaalburg - NH Nieuws