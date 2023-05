Weer auto uitgebrand in Haarlem, politie vermoedt ook hier brandstichting

Aan de Volhardingstraat in Haarlem is vannacht rond 4.20 uur opnieuw een auto uitgebrand. Het is de laatste tijd vaker raak in Haarlem, sinds begin mei zijn er al in vijf straten auto's uitgebrand.

Inter Visual Studio / Kyrlian de Bot

"Brandstichting wordt niet uitgesloten", vertelt een woordvoerder van de politie. "Of er een verband is met de eerdere autobranden in Haarlem wordt onderzocht." De auto staat geparkeerd op een gehandicaptenparkeerplaats en is mogelijk van iemand met een beperking. De woordvoerder kan dit niet bevestigen, maar vindt het hoe dan ook vervelend voor de eigenaar van de auto. De politie doet onderzoek naar de autobrand en roept omwonenden die iets hebben gehoord of gezien zich te melden. Sinds begin mei zijn er al veel nachtelijke branden geweest in de Bertha von Suttnerstraat, in de Waddenstraat, de Doctor Schaepmanstraat en Rudolf Slanskystraat en dit weekend nog in de Linschotenstraat. De zijkant van een huis raakte toen ook beschadigd. Tekst gaat door onder de foto's:

